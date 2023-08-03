Банк Англии повысил учетную ставку

Банк Англии повысил учётную ставку до 5,25% годовых
Банк Англии принял решение повысить учётную ставку до 5,25% годовых.
Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
«Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов (6–3 голоса) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта до 5,25%», — отмечается в зяавлении.
Уточняется, что два члена предпочли повысить банковскую ставку на 0,5 процентных пункта, до 5,5%, а один участник предпочел сохранить банковскую ставку на уровне 5%.
Ранее Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 5,25—5,5% годовых.