США заявили о снижении нефтегазовых доходов России

США уверены, что потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7, способствует сокращению доходов бюджета России. Об этом со ссылкой на чиновника Министерства финансов США пишет Reuters.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по экономической политике Эрик Ван Ностранд назвал ограничение нефтяных цен успешной частью многосторонних антироссийских санкций. Он также сказал, что США вместе с партнерами продолжают работу над тем, чтобы не допустить любое уклонение от них.

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«Наш подход поразил в самое сердце самую важную дойную корову Кремля», — сказал Ван Ностранд.

Он отметил, что до февраля 2022 года доходы от продажи нефти составляли около трети всего российского бюджета, но в 2023 году их доля сократилась до 25 процентов.

Представитель американского Минфина напомнил, что, по данным российского ведомства, нефтяные доходы федерального бюджета в первом полугодии 2023 года были почти на 50 процентов ниже, чем годом ранее, и российская нефть торговалась со «значительным дисконтом» к марке Brent. Ван Ностранд подчеркнул, что средняя цена на российскую Urals колебалась в районе 60 долларов, несмотря на ожидания роста стоимости во второй половине 2023 года.

При этом Вашингтон понимает, что рынки могут быстро меняться, и Россия будет продолжать попытки обойти ограничения цен, добавил он.

«Мы сохраняем бдительность в мониторинге нефтяных рынков, и вся коалиция по-прежнему сосредоточена на обеспечении соблюдения наших санкций», — сказал Ван Ностранд.

По данным министерства финансов России, в июле 2023 года средняя цена ключевого российского экспортного сорта нефти Urals достигла 64,37 доллара за баррель и впервые превысила потолок, установленный странами G7. При этом она остается ниже показателя июля прошлого года в 78,41 доллара за баррель. Отмечается, что средняя стоимость с начала года (январь-июль) составила 53,94 доллара за баррель, что в 1,5 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года.