ЦБ Армении зафиксировал сокращение переводов россиян в страну

В июне этого года из России в Армению было переведено 115,6 млн драмов, следует из статистики Центробанка Армении. Это на 39,4% меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

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С учетом валютной переоценки объем перечислений в Ереван в рублях год к году снизился на 0,9%, пишет Frank Media. По курсу на 30 июня в этом месяце 2023 года в Армению из России поступило 26,6 млн рублей, в июне прошлого года — 24,6 млн по курсу на 20 июня 2022 года.

Переводы в июне этого года выросли на 1% по сравнению с месяцем ранее. По сравнению с другими месяцами, за исключением января, показатель в июне упал. Больше всего денег из Москвы в Ереван поступило в феврале 2023 года — 236 млн драмов (45,6 миллиона рублей по курсу на 28 февраля 2023 года). Это вдвое больше январских показателей.

Объем переводов из России в годовом выражении упал также в Казахстане и Грузии. В Астану россияне в июне перевели 10,3 млрд тенге (порядка 1,9 млрд рублей), показатель снизился в 6,5 раз год к году. В Грузию из РФ поступило $129,3 млн (почти 10,8 млрд рублей). Это 44% меньше показателя за июнь 2022 года.

Россияне стали переводить меньше денег за рубеж с мая 2023 года, следует из статистики ЦБ РФ. Тогда граждане перечислили на зарубежные счета 138,3 млрд рублей, и впервые с марта этот показатель снизился. По данным ЦБ, минимальный в этом году объем переводов в банки-нерезиденты был зафиксирован в феврале — 125,3 млрд. Затем показатель постоянно рос и в апреле составил 156,7 млрд рублей. Таким образом, в мае россияне перевели на 11,8% меньше денег за рубеж, чем в апреле.

В прошлом году граждане РФ установили рекорд по объему переведенных на счета иностранных банков денег. Он достиг 4 трлн рублей и стал максимальным с 2018 года, когда регулятор начал публиковать подобную статистику.