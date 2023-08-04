Анонсировано повышение Россией экспортной пошлины на пшеницу
Минсельхоз объявил о повышении размера пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ до 2 918,1 рубля. Мера будет действовать с 9 по 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Действующая ставка составляет 2 681,8 рубля за тонну.
Пошлина на ячмень будет и дальше на нулевом уровне, при этом пошлина на кукурузу будет увеличена до 1 759,7 рубля против 1 596,7 рубля за тонну.
«Плавающая» пошлина на экспорт зерновых из России действует чуть более двух лет.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что РФ впервые продала пшеницу по рыночным ценам после того, как вышла из зерновой сделки. Стоимость пшеницы на рынке возросла сразу после того, как Россия объявила о соответствующем решении. Цена фьючерсных контрактов на поставку пшеницы в моменте подскочила на 4,9% и достигала отметки $6,84 за бушель.