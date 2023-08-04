Анонсировано повышение Россией экспортной пошлины на пшеницу

Минсельхоз объявил о повышении размера пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ до 2 918,1 рубля. Мера будет действовать с 9 по 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Действующая ставка составляет 2 681,8 рубля за тонну.

Пошлина на ячмень будет и дальше на нулевом уровне, при этом пошлина на кукурузу будет увеличена до 1 759,7 рубля против 1 596,7 рубля за тонну.

«Плавающая» пошлина на экспорт зерновых из России действует чуть более двух лет.