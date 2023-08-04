Экономику России признали одной из лидирующих в мире

Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта (ВВП) стран мира на конец прошлого года. По оценке банка, Россия стала пятой среди мировых крупных экономик по величине ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности.

Паритет определяет, сколько нужно национальной валюты разных стран для покупки определенной потребительской корзины и рассчитан в долларах США. По оценкам банка, ВВП РФ в 2022 году по паритету был равен $5,510 млрд, а к 2030 году может достичь $5,943 млрд. То есть рост составит 7,9%.

В рейтинге Всемирного банка Россия обогнала Германию, Францию, Италию, Канаду и Великобританию, последняя оказалась вне топ-10.

В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия с показателями ВВП на уровне $31,559 млрд, $23,149 млрд и $15,875 млрд. На четвертом месте расположилась Япония ($5,675 млрд). По прогнозам банка, тройка лидеров к 2030 году не изменится.