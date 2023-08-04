Правила оптовой торговли медицинским спиртом в РФ ужесточат
Требования к оптовой торговле медицинским спиртом в России ужесточатся уже с 1 сентября. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Мера направлена на борьбу с производством суррогатного алкоголя. В России усилят контроль за оборотом лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием «Этанол». Большая доля таких спиртосодержащих препаратов попадает в нелегальный оборот и используется как сырье для производства суррогатного алкоголя, следует из данных МВД и Росалкогольрегулирования.
В тексте пояснительной записки говорится, что в России в прошлом году зафиксирован рост случаев изъятия партий таких препаратов в ходе оперативных мероприятий по пресечению нелегального производства алкогольной продукции.
Также подчеркивается, что в стране возросло количество предложений их продажи в интернете в различной таре от 5 до 100 литров.
В июне произошло массовое отравление россиян алкоголем, в том числе с летальными исходами. Случаи регистрировались в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии. Большинство из них связывают с употреблением напитка «Мистер Сидр».