Правила оптовой торговли медицинским спиртом в РФ ужесточат

Требования к оптовой торговле медицинским спиртом в России ужесточатся уже с 1 сентября. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мера направлена на борьбу с производством суррогатного алкоголя. В России усилят контроль за оборотом лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием «Этанол». Большая доля таких спиртосодержащих препаратов попадает в нелегальный оборот и используется как сырье для производства суррогатного алкоголя, следует из данных МВД и Росалкогольрегулирования.

В тексте пояснительной записки говорится, что в России в прошлом году зафиксирован рост случаев изъятия партий таких препаратов в ходе оперативных мероприятий по пресечению нелегального производства алкогольной продукции.

Также подчеркивается, что в стране возросло количество предложений их продажи в интернете в различной таре от 5 до 100 литров.