На Украине оценили ущерб от прекращения зерновой сделки

Киев недополучит два миллиарда долларов валютной выручки в 2023 году в связи с прекращением зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз директора департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимира Лепушинского.

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По его словам, прекращение сделки «повлияет на скорость экспорта зерна» — не экспортируемое в этом году, экспортируют в следующем.

«И в этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на два миллиарда долларов», — отметил Лепушинский.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск.