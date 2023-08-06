СМИ спрогнозировали рост цен на оливковое масло в России

Российские компании, которые занимаются импортом масла и оливок, пострадают от недостатка оливкового масла в странах Европы, а также роста мировых цен на него, сообщают «Известия».

Как заявили поставщики, ожидается резкое повышение цен на продукцию, которая может стать дороже на 40—50% по сравнению с 2022 годом. Эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что торговые сети получили уведомления от поставщиков оливкового масла о резком повышении цен на продукцию.

По словам аналитиков, предстоящий рост в России связан с падением производства оливкового масла в европейских странах из-за аномальной жары. Заметнее всего производство упадет в Греции, которую накрыл эпицентр жары и как следствие - природные пожары. Урожай в стране снизится на треть, прогнозируют эксперты. Испания, которая является крупнейшим в мире производителем оливок, из-за жары готовится ко второму неурожаю подряд. Согласно прогнозу Международного совета по оливкам, в стране будет произведено 850 тысяч тонн этого продукта по сравнению с прошлогодними 1,3 млн тонн. Отмечается, что индустрия оливкового масла в кризисе.

Власти Турции заявили, что останавливают экспорт этого продукта из-за резкого роста цен внутри страны.