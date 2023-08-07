Посол РФ в Катаре рассказал о совместных проектах на 160 млрд рублей

Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин сообщил о ведении Россией и Катаром совместных проектов в инвестиционной сфере на сумму более 160 миллиардов рублей или 7,2 миллиарда катарских риалов. Об этом посол рассказал в интервью РИА-Новости.

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«Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций», - заявил посол.

Посол добавил, что также перспективным направлением сотрудничества двух стран считаются сферы транспорта и логистики. В частности, страны ведут переговоры о реализации проекта международного транспортного коридора «Север-Юг».