Россия пересмотрит налоговое соглашение с Малайзией

Действующее налоговое соглашение с Малайзией является старейшим СИДН — оно было заключено еще до распада СССР, в 1987 году. По словам эспертов, опрошенных изданием, его необходимо актуализировать, поскольку Малайзия может стать «хорошей страной для трейдинга», «дружественным» внешнеторговым партнером и транзитным хабом для российской нефти. Кроме того, по мнению экспертов, пересмотр налогового соглашения с Малайзией — логичный шаг в рамках переориентации российской экономики с Европы на Восток.

В марте текущего года Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановке действия СИДН со всеми «недружественными» странами. В частности, ведомства предлагали приостановить действие соглашений «до восстановления нарушенных прав России». Позже, в начале июня, Минфин заключил СИДН с Оманом. Общая ставка налога на доходы в виде дивидендов составила 15% (пониженная при владении не менее 20% в компании, выплачивающей дивиденды, — 10%), налог на процентные доходы и роялти — 10%. В конце того же месяца Forbes со ссылкой на источники писал, что Минфин также планирует заключить новое налоговое соглашение с ОАЭ. К тому моменту стороны согласовали 15%-ную ставку налога на дивиденды, и 10%-ную — на процентные доходы, однако пока не договорились об условиях по роялти. Собеседники издания отмечали, что в СИДН с ОАЭ не будет таких «привлекательных условий», как в договорах с европейскими странами.