Bloomberg предупредил о «мучительной расплате» для экономики ЕС

Евро может столкнуться с крупнейшим ударом с момента своего создания из-за повышенных процентных ставок и возобновившегося ограничения государственных расходов. Об этом пишет Bloomberg Economics.

«Опасность кроется в том, что устойчивость экономики все еще успокаивает, а ужесточение денежно-кредитной политики происходит с запозданием и с треском», — считает соавтор исследования Джейми Раш.

По словам эксперта, лучший вариант на следующий год для экономики Европы — «мягкая посадка», переход к медленному, а затем к потенциально стабильному росту, долговременно с приближением к рецессии с ее избеганием. Раш подчеркнул, что правительства с высоким долговым бременем, которые сталкиваются с бюджетными ограничениями, не могут выполнить стабилизирующую роль. ЕЦБ и минфины встают в затруднительное положение, которое проверит устойчивость экономики и способность избежать рецессии.