СМИ: британские инвесторы сократили инвестиции в оборонные компании

Газета Financial Times сообщила о сокращении британскими инвесторами числа своих активов в лидирующих оборонных компаниях страны. Отмечается, что они прибегли к этому после того, как на Украине начался конфликт, передает агентство «Прайм».

Управляющие фондами решили уменьшить имеющиеся вложения в британских оборонных компаниях, в том числе в крупнейшей BAE Systems, на 9%, следует из данных оператора лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG),

О том, что кредиторы прекращали предоставление банковских услуг и отказывались продлевать займы для малых и средних предприятий, сообщают также в британской торговой организации ADS, которая представляет аэрокосмическую, оборонную и космическую отрасли в стране.

Это обусловлено настороженностью инвесторов и невыгодными условиями на рынке, говорится в публикации. Кроме того, власти Великобритании считают, что виноваты также установленные для компаний экологические, социальные и управленческие критерии, по которым оценивается деятельность предприятия в ряде вопросов.