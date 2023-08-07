Нацбанк Украины спрогнозировал сокращение иностранной помощи

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что активные боевые действия на Украине будут продолжаться до середины следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Оно приводит среднесрочный макроэкономический прогноз финансового регулятора.

Подчеркивается, что к этому же времени разблокируют украинские морские порты.

Кроме того, в материале отмечается, что в ближайшие три года иностранная финансовая помощь стране достигнет более $100 млрд, однако она будет уменьшаться.

Нацбанк ожидает, что от иностранных доноров на финансирование бюджета Украины в 2023 году поступит $42,3 млрд, в 2024 году внешняя финансовая помощь составит $37,2 млрд, а в 2025 году - $25,1 млрд.

Так, согласно ожиданиям НБУ, за три года объем финансовой поддержки Украины со стороны стран Запада и международных финансовых институтов достигнет порядка $105 млрд.