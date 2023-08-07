Нацбанк Украины спрогнозировал сокращение иностранной помощи

Нацбанк Украины спрогнозировал завершение активных боевых действий к середине 2024 года
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что активные боевые действия на Украине будут продолжаться до середины следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Оно приводит среднесрочный макроэкономический прогноз финансового регулятора.
Подчеркивается, что к этому же времени разблокируют украинские морские порты.
Кроме того, в материале отмечается, что в ближайшие три года иностранная финансовая помощь стране достигнет более $100 млрд, однако она будет уменьшаться.
Нацбанк ожидает, что от иностранных доноров на финансирование бюджета Украины в 2023 году поступит $42,3 млрд, в 2024 году внешняя финансовая помощь составит $37,2 млрд, а в 2025 году - $25,1 млрд.
Так, согласно ожиданиям НБУ, за три года объем финансовой поддержки Украины со стороны стран Запада и международных финансовых институтов достигнет порядка $105 млрд.
Ранее экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев заявил Ura.ru о сокращении Западом поставок военной техники Украине. По его словам, это произошло из-за того, что украинская сторона постоянно просит больше, а Вооруженные силы страны не умеют обслуживать вооружение.