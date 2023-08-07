Эксперт оценил влияние покупки валюты Минфином на курс рубля

В 2023-2025 годах действует переходный вариант бюджетного правила, когда при превышении номинального объема нефтегазовых доходов в 8 триллионов рублей сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), напомнил эксперт. Он объяснил, что в указанный период решение по выходу на валютный рынок Минфин принимает на основе базового месячного объема нефтегазовых доходов. В августе ведомство прогнозирует получение дополнительных 73,2 миллиарда рублей таких доходов в федеральный бюджет.

«Эффект на рынок от интервенции Минфина, скорее всего, окажется незначительным и будет сглажен продажей валюты ЦБ РФ с 1 августа объемом 2,3 миллиарда рублей в день», — предположил Шатов. По его оценке, на валютный сегмент может оказать негативное влияние сам факт поступлений в ФНБ, однако на курсе рубля это отразится несущественно.

Ранее Минфин объявил, что с 7 августа начнет покупать иностранную валюту и золото для пополнения ФНБ, на такой шаг власти пошли впервые с января 2022 года в рамках бюджетного правила за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. Операции будут проводиться до 6 сентября, на покупку валюты и золота за месяц будет направлено 40,5 миллиарда рублей.