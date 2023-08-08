Вклады россиян за год в иностранных банках резко сократились

Остаток средств на счетах россиян в зарубежных банках в начале лета впервые стал меньше одного миллиарда долларов. Это следует из статистики Центробанка России.

«На 1 июля 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,36 триллиона рублей. За июнь показатель в долларовом выражении увеличился всего на 1,1%. Это минимальный прирост сбережений населения на депозитах в банках-нерезидентах», — передает данные Центробанка России РБК.

Главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец связывает это с ослаблением рубля, ростом операций по снятию наличных и усложнением системы переводов денег. Еще одной причиной она называет сезон отпусков. Из-за него россияне стали массово выводить деньги из зарубежных банков, полагает эксперт.