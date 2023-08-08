СМИ: Снижение субсидий может привести к уходу белорусского топлива с рынка РФ

По сведениям, имеющимся у издания, после уменьшения с сентября 2023 года демпферных выплат в два раза Белоруссия может значительно сократить или даже прекратить поставки топлива на внутренний рынок России. Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии с конца 2022 года поставляют топливо на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу через государственного российского трейдера "Промсырьеимпорт". Белорусские заводы продают бензин и дизтопливо "Промсырьеимпорту", затем тот продает через биржу приобретенные нефтепродукты по внутрироссийским ценам.

Для компенсации разницы между закупочной и внутренней ценой "Промсырьеимпорт" получает из бюджета демпферные выплаты. Так, в прошлом году трейдер получил в виде выплат по демпферу свыше 1 млрд руб. В связи с изменениями в российском Налоговом кодексе в сентябре этого года демпферные выплаты будут сокращены в два раза, что при нынешнем уровне внутрироссийских цен сделает такие поставки непривлекательными для белорусских производителей. Это приведет к тому, считают собеседники издания, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы станут переправлять поставляемую в Россию продукцию через российские порты Северо-Запада на экспорт в страны дальнего зарубежья.