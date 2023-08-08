Поставки российского топлива упали из-за отсутствия скидок

Поставки российского топлива начали падать из-за уменьшения скидок. Отсутствие дисконта на российский уголь сделало его неконкурентоспособным по сравнению с прочими экспортерами, сообщает Platts.

Средние цены на энергетический уголь с отгрузкой из восточных портов РФ оказались выше, чем на австралийский (104,8 доллара за тонну по сравнению с 97,75 доллара). Поэтому основные покупатели в Азии стали искать дешевые альтернативы, и поставки российского топлива замедлились.

В 2022 году удержать добычу и экспорт на фоне европейского эмбарго на российские энергоресурсов помогли скидки — в результате поставки угля из России снизились лишь на 7,5 процента, до 210,9 миллиона тонн к концу года. За первые шесть месяцев 2023-го экспорт российского угля вырос на 7,4 процента год к году, но с мая по июль отгрузки упали на 8,7 процента. В то же время поставки из Австралии выросли на 10 процентов за счет снижения цен и возобновления торговли с Китаем.

По мнению экспертов Platts, ослабление российского экспорта продлится до конца года, и итоговые показатели продаж окажутся ниже прошлогоднего уровня. Такие тенденции они объяснили снижением спроса на уголь на рынке и стремлением покупателей найти дешевые альтернативы.