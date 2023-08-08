Попытка Саудовской Аравии уйти от нефтяной зависимости привела к убыткам

В прошлом году убытки Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) только на инвестициях составили 11 миллиардов долларов, а общие потери дошли до 15,6 миллиарда, хотя в 2021 году прибыль составила 25,4 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на финансовый отчет фонда пишет Bloomberg.

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Главной причиной динамики стало падение стоимости пакетов в технологических фондах. Например, убыток Vision Fund японской SoftBank Group, в которую активно вкладывалась не только Саудовская Аравия, но и ОАЭ, составил 32 миллиарда долларов.

С помощью таких вложений Эр-Рияд пытается уйти от зависимости своей экономики от добычи нефти, что является важнейшей частью планов королевства на будущее. PIF вкладывает средства в туризм, строительство спортивных объектов, производство электромобилей и другие технологические компании, что должно привести к развитию новых отраслей.