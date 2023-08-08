Литва заморозила средства юридических и физлиц РФ и Белоруссии на €103 млн

Сумма средств юридических и физических лиц РФ и Белоруссии, замороженных властями Литвы, составляет более €100 млн. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы.

"Литва в рамках международных санкций заморозила российские и белорусские финансовые средства в размере €103 млн", - говорится в сообщении.

Таким санкциям подвергнуты 16 юридических и физических лиц. Это девять российских юридических субъектов, а также шесть юрлиц и одно физическое лицо из Белоруссии.