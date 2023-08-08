Эксперты сказали, уйдет ли белорусское топливо с российской биржи

Эксперты сочли маловероятным уход топлива из Белоруссии, которое сейчас торгуется на российской бирже, с рынка РФ. По их мнению, такой сценарий вряд ли будет реализован даже в случае двукратного снижения топливного демпфера, передает агентство «Прайм».

Специалисты объясняют это отсутствием альтернативы для белорусских продавцов.

По словам вице-президента Независимого топливного союза (НТС), зампредседателя правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, вся прибыльность, большая часть экономики белорусской нефтепереработки сформирована за счет льготных цен от России. В этой связи он сомневается в том, что белорусское топливо покинет российскую биржу. Эксперт отметил, что любые поставки, даже в направлении Казахстана, будут «на порядок менее эффективны, чем в Россию».

Такого же мнения придерживается аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его словам, на рынке попросту нет экспортных альтернатив. Эксперт отметил, что по политическим причинам белорусским НПЗ сложно поставлять топливо кому-либо из ближайших соседей, кроме России, а экспорт в более дальние страны осложнен отсутствием выхода к морю.