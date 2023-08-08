Путин приостановил ряд договоров по налогам с недружественными странами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке некоторых положений налоговых договоров с ЕС, США и другими недружественными странами. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Указ приостанавливает действие отдельных статей и пунктов в соглашениях об избежании двойного налогообложения (СИДН). Речь идет о соглашениях, затрагивающих доходы и имущество.

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Их действие будет приостановлено до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц».

В документе идет речь о договорах с США, Великобританией, Южной Кореей, Японией, Канадой, Швейцарией, Польшей, Швецией, Люксембургом, Румынией, Болгарией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Черногорией, Чехией, Данией, Италией, Финляндией, Германией, Францией, Македонией, Кипром, Испанией, Литвой, Исландией, Португалией, Австрией, Грецией, Новой Зеландией, Австралией, Сингапуром и Мальтой.

Путин поручил правительству разработать законы для реализации указа и внести их на рассмотрение в Госдуму.

Весной 2023 года Минфин и МИД предложили Путину приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против России санкции.

РБК писало, что зарубежным компаниям, получающим пассивный доход из России, договоры об избежании двойного налогообложения помогают значительно снизить налоговое бремя. Так, налог на дивиденды они могут платить по ставке в пять-десять процентов вместо 15, а на проценты по займам и роялти - по нулевой вместо 20-процентной. РБК отмечало, что отмена соглашений приведет к росту налоговой нагрузки для иностранных компаний, которые продолжают вести бизнес в России.

В июне 2023-го заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что россияне-физлица сохранят возможность зачесть в РФ налоги, уплаченные за рубежом, в случае приостановки СИДН.