Россия рекордно увеличила экспорт чипсов

Россия в 2022 году экспортировала рекордные 44 тысячи тонн картофельных чипсов, сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК («Агроэкспорт»).

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По данным центра, это позволило России занять 7 место среди мировых экспортеров чипсов в натуральном выражении. По сравнению с 2021 годом физический объем поставок вырос почти на 1%, а их стоимость — на 70%.

В «Агроэкспорте» прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций экспорт российских чипсов может удвоиться и достичь 80-90 тысяч тонн на сумму около 350 миллионов долларов.

Эксперты центра отмечают положительную динамику роста экспорта чипсов из России в последние годы. С 2018 по 2022 год объемы экспорта чипсов в натуральном выражении увеличивались в среднем на 17% ежегодно. Стоимостной объем экспорта рос еще быстрее — в среднем на 30% в год.

В результате за пять лет с 2018 по 2022 год экспорт чипсов из России практически удвоился. Если в 2018 году было поставлено на экспорт 23,3 тысячи тонн чипсов, то в 2022 году этот показатель вырос до 44 тысяч тонн.

Основные направления поставок — страны СНГ, а также Китай и Монголия.