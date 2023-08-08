Нефтегазовые доходы России в 2023 году упали на 41,4%
Согласно информации Министерства финансов России, бюджет страны получил за первую половину 2023 года 4,2 триллиона рублей нефтегазовых доходов – это на 41,4% ниже, чем за этот же период 2022 года.
Отмечается, что данные охватывают период с января по июль 2023 года.
«Нефтегазовые доходы составили 4 193 млрд рублей и снизились на 41,4% год к году, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», – сказано в сообщении ведомства.
При этом в Минфин отметили, что во втором полугодии налоговые поступления в бюджет увеличатся из-за уточнения механизма определения налоговой базы нефтяных налогов, а также сокращения ценовых дисконтов. Кроме того, ведомство считает, что бюджетная система сохраняет устойчивость, так как для покрытия падения нефтегазовых доходов используют средства ФНБ.
Ранее стало известно, что Минфин возобновит покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу.