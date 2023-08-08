Нефтегазовые доходы России в 2023 году упали на 41,4%

Согласно информации Министерства финансов России, бюджет страны получил за первую половину 2023 года 4,2 триллиона рублей нефтегазовых доходов – это на 41,4% ниже, чем за этот же период 2022 года.

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Отмечается, что данные охватывают период с января по июль 2023 года.

«Нефтегазовые доходы составили 4 193 млрд рублей и снизились на 41,4% год к году, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», – сказано в сообщении ведомства.

При этом в Минфин отметили, что во втором полугодии налоговые поступления в бюджет увеличатся из-за уточнения механизма определения налоговой базы нефтяных налогов, а также сокращения ценовых дисконтов. Кроме того, ведомство считает, что бюджетная система сохраняет устойчивость, так как для покрытия падения нефтегазовых доходов используют средства ФНБ.