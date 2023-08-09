Египет заключил контракт на покупку 235 тысяч тонн российской пшеницы

Египет заключил соглашение о покупке 235 тысяч тонн российской пшеницы, об этом сообщило управление снабжения Министерства снабжения и внутренней торговли страны, передает ТАСС.

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«Контракт на закупку российской пшеницы заключен в соответствии с международной практикой», — отметили в ведомстве.

Согласно договоренностям, 175 тысяч тонн пшеницы будут доставлены морем в период с 15 по 30 сентября, вторая часть в количестве 60 тысяч тонн поступит в порты Египта с 1 по 15 октября.