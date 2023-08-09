ФНС назвала самые частые налоговые нарушения блогеров

Федеральная налоговая служба опровергла озвучила наиболее распространенные нарушения, выявляемые у российских блогеров, сообщает РБК. По данным ведомства, самые частые из них — это искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом в ФНС опровергли существование черного списка блогеров.

Самые частые [налоговые нарушения блогеров] — это дробление бизнеса, некорректное отражение прибыли, неуплата НДФЛ, — рассказали агентству в ведомстве.

В ФНС признали, что порой нарушения происходят «просто по незнанию или недопониманию ответственности». В частности, из-за резкого увеличения доходов человек может не успеть вовремя перейти на подходящий налоговый режим. Также проблемы блогеров могут быть связаны и с бухгалтером, может сказаться неудачный выбор специалиста.