ЦБ готов раскрывать обсуждение решений о ключевой ставке

«В плане прозрачности обсуждений, которые предваряют решение по ставке, мы сейчас обсуждаем целесообразность более развернутого их представления в публикуемых материалах. <…> Стенограмму сразу по итогам заседания не публикует ни один из центробанков. Некоторые центробанки, а их меньшинство, публикуют с очень большим лагом. В нашем случае это может быть именно содержание обсуждений — варианты решения, которые рассматривались в ходе обсуждения, и основные аргументы».