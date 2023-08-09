ЦБ готов раскрывать обсуждение решений о ключевой ставке
Центробанк к осени определится с тем, в какой форме готов раскрывать содержание дискуссий совета директоров по ключевой ставке, пишут «Известия» со ссылкой на зампреда Центробанка Алексея Заботкина. Основной запрос профессионального сообщества, следует из его слов: «большая детализация представления среднесрочного прогноза и прозрачность обсуждений решений по ДКП».
«В плане прозрачности обсуждений, которые предваряют решение по ставке, мы сейчас обсуждаем целесообразность более развернутого их представления в публикуемых материалах. <…> Стенограмму сразу по итогам заседания не публикует ни один из центробанков. Некоторые центробанки, а их меньшинство, публикуют с очень большим лагом. В нашем случае это может быть именно содержание обсуждений — варианты решения, которые рассматривались в ходе обсуждения, и основные аргументы».
И если подробности обсуждений и аргументацию регулятор готов раскрывать, то мнение отдельных членов совета директоров — нет, как и распределение голосов, указал Заботкин. Он объяснил, что ЦБ важно «сохранить политику одного голоса», поэтому он не будет детализировать результаты голосования.