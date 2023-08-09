Россия увеличила поставки нефти в Индию в 11 раз

За январь-май 2023 года поставки российской нефти в Индию выросли в 11 раз к такому же периоду 2022-го, достигнув почти 37 миллионов тонн. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на данные индийского Минпромторга.

По данным газеты, за пять месяцев 2023 года Россия поставила в Индию больше нефти, чем за весь 2022-й (33,4 миллиона тонн).

Россия - крупнейший поставщик нефти в Индию, второе место по поставкам сейчас занимает Ирак (21,4 миллиона тонн), третье - Саудовская Аравия (17,5 миллиона).

Эксперты также отметили снижение стоимости российской нефти для Индии. Аналитик «Финама» Александр Потавин рассказал, что в июне стоимость барреля Urals с учетом расходов на фрахт упала на три процента к маю, до 68,17 доллара.

В 2022 году на фоне украинского кризиса Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Доступ к дешевому российскому топливу позволил нарастить производство и увеличить прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу на конкурентной основе и занять большую долю рынка.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинял Индию в нарушении санкционных требованиях Евросоюза через перепродажу российской нефти.