В Минсельхозе РФ прокомментировали новости о росте цен на чай и кофе, заявив, что эти напитки доступны в стране в различных ценовых категориях. Об этомl сообщает «Прайм».

В министерстве подчеркнули, что на российском рынке сформировался широкий ассортимент чая и кофе. В Минсельхозе добавили, что на стоимость чая, кофе, шоколада в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится в России.

По данным «Коммерсанта», крупные российские производители чая и кофе с сентября 2023 года повысят отпускные цены для торговых сетей на шесть-девять процентов. Производители объяснили такое решение «сложной ситуацией». Также ожидается рост цен на продукцию кондитерских фабрик на 15 процентов.