В Минсельхозе ответили на новости о росте цен на чай и кофе
В Минсельхозе РФ прокомментировали новости о росте цен на чай и кофе, заявив, что эти напитки доступны в стране в различных ценовых категориях. Об этомl сообщает «Прайм».
В министерстве подчеркнули, что на российском рынке сформировался широкий ассортимент чая и кофе. В Минсельхозе добавили, что на стоимость чая, кофе, шоколада в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится в России.
По данным «Коммерсанта», крупные российские производители чая и кофе с сентября 2023 года повысят отпускные цены для торговых сетей на шесть-девять процентов. Производители объяснили такое решение «сложной ситуацией». Также ожидается рост цен на продукцию кондитерских фабрик на 15 процентов.
«Коммерсант» отмечает, что производители кондитерских изделий, чая и кофе наиболее зависимы от импорта сырья, которое дорожает не только из-за падения рубля, но также в связи со снижением урожайности какао-бобов и чая в мире.