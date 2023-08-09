Эксперты прокомментировали рост индикатора RSI выше отметки в 83%

Согласно данным TradingView, на прошлой неделе индикатор RSI (показывает силу изменения цены того или иного актива) по индексу Мосбиржи, который дает представление о «перекупленности» рынка преодолел уровень в 83% впервые с 2011 года. Эксперты, опрошенные РБК, прокомментировали ситуацию.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, динамика свидетельствует о том, что такого резкого и быстрого роста рынка не было за последние 12 лет.

Он подчеркнул, что в такие периоды могут наблюдаться пузыри в отдельных активах, когда инвесторы подбрасывают цены на акции неоправданно высоко, руководствуясь ожиданиями дальнейшего роста.

«Если эти ожидания не оправдываются, то покупатели на максимумах оказываются запертыми в убыточных длинных позициях и спешат избавиться от них, чтобы сократить убытки. Это провоцирует глубокую и динамичную коррекцию», — отметил собеседник.

По словам экспертов, ситуация может сигнализировать о скорой коррекции цен на российские акции. Однако, как отмечается, только по одному этому индикатору делать вывод о перегреве не стоит.