Частичная приостановка налоговых соглашений: что изменится для бизнеса

В России был подписан указ о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. «Ведомости» разбирались, как ситуация отразится на бизнесе.

Издание напоминает о том, что речи о полной заморозке соглашения не идет. Так, приостанавливается действие ряда пунктов.

Больше всего нововведения ощутят компании из тех стран, с которыми был наиболее высокий уровень сотрудничества. Речь идет о Германии, Франции, Кипре, США, Японии, говорится в публикации.

Также издание перечислило отрасли, которые оказались в зоне особого риска. Это компании, берущие в лизинг самолеты, фармацевтический бизнес, который купил иностранные права и уплачивающий роялти, а также все российские юрлица, у которых есть кредиты перед иностранными банками.

Кроме того, подчеркивается, что в некоторых случаях фактическое повышение ставок налогов у источника станет дополнительным бременем для российских фирм, которые выплачивают валовый доход.