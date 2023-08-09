Частичная приостановка налоговых соглашений: что изменится для бизнеса
В России был подписан указ о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. «Ведомости» разбирались, как ситуация отразится на бизнесе.
Издание напоминает о том, что речи о полной заморозке соглашения не идет. Так, приостанавливается действие ряда пунктов.
Больше всего нововведения ощутят компании из тех стран, с которыми был наиболее высокий уровень сотрудничества. Речь идет о Германии, Франции, Кипре, США, Японии, говорится в публикации.
Также издание перечислило отрасли, которые оказались в зоне особого риска. Это компании, берущие в лизинг самолеты, фармацевтический бизнес, который купил иностранные права и уплачивающий роялти, а также все российские юрлица, у которых есть кредиты перед иностранными банками.
Кроме того, подчеркивается, что в некоторых случаях фактическое повышение ставок налогов у источника станет дополнительным бременем для российских фирм, которые выплачивают валовый доход.
Текущим летом Министерство финансов РФ приняло решение расширить перечень государств, которые предоставляют льготный режим налогообложения или не раскрывают информацию при проведении финансовых операций.