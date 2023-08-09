Токаев решил перевести Казахстан на новую экономическую модель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует в сентябре представить меры по переходу страны на "новую экономическую модель". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что Токаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область республики призвал "придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы".

"Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться", - приводит слова Токаева пресс-служба.

Казахстанский лидер отметил, что лично думает "над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели".

Токаев подверг критике местных экономистов, которые, по его словам, "не дорабатывают" и не понимают задач, которые стоят перед Казахстаном. Он также указал, что обеспечение достойного уровня жизни напрямую связано с концептуальным видением развития экономики.