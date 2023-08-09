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Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять госгарантии, которые представлены в иностранных валютах, в рублях без согласия получателя средств.

Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях
© РИА Новости

Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«Установить, что исполнение обязательств РФ по госгарантиям страны, которые предоставлены в иностранной валюте, осуществляется в рублях при наличие волеизъявления бенефициара», — говорится в тексте указа.

Документ касается госгарантий, предоставленных российским и иностранным физлицам и компаниям, а также зарубежным странам и международным организациям. Кроме того в указе говорится, что при отсутствии согласия бенефициара и невозможности исполнить госгарантии в иностранной валюте, операция тоже будет осуществляться в рублях.

Документ вступил в силу со дня опубликования.

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