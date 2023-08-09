В Казахстане хотят временно запретить вывоз сжиженного нефтяного газа

Власти Казахстана планирубют ввести временный запрет на вывоз из страны сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий проект приказа министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, который был опубликован для публичного обсуждения.

«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа и бутана сроком на три года автомобильным транспортом, сроком на шесть месяцев — железнодорожным транспортом», — говорится в документе.

Отмечается, что под запрет не попадет вывоз сжиженного нефтяного газа недропользователями, которые осуществляют его производство в рамках контракта о разделе продукции или контракта на недропользование, утвержденного президентом Казахстана.

В Министерстве энергетики пояснили, что целю проекта приказа является обеспечение внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом. Там отметили, что в текущем году потребление этого топлива на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с предыдущим.