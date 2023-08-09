Инфляция в РФ в июле выросла до 4,3%

Годовая инфляция в России в июле 2023 года ускорилась до 4,3% с 3,25% в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Продовольственные товары в июле подорожали на 0,49% по сравнению с июнем и на 2,23% в годовом выражении. Рост цен на непродовольственные товары составил 0,91% в месячном выражении и на 2,36% в годовом выражении. Стоимость услуг выросла на 0,48% и 9,95% соответственно.

Отмечается, что уровень инфляции в 4,3% является максимальным с февраля.