В России назвали способ удержать рубль от снижения

«Сейчас у нас доля обязательной продажи валютной выручки равна нулю. Если бы Банк России захотел стабилизировать курс рубля, он бы ввел порядка 30-50 процентов продажи валютной выручки. Этого бы хватило для того, чтобы не допустить падения рубля даже до 90 рублей за доллар», — рассказал он.