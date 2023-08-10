В России захотели признать работу блогеров экономической деятельностью

Как предполагается соответствующее предложение будет реализовано совместно с государственными органами и представителями бизнес-сообщества. Данные изменения последовали за большими суммами неуплаченных налогов со стороны ряда представителей медиаотрасли и, соответственно, необходимостью выведения работы блогеров в правовое поле.

Минцифры поддерживает инициативы и предложения, направленные на развитие медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг, говорится в ответе ведомства первому зампреду комитета Думы Яне Лантратовой. Она считает, что среди блогеров много профессиональных и законопослушных граждан, однако эта деятельность должна быть в правовом поле. Депутат также указала, что не редко эти люди проводят курсы, тренинги, при том, что качество и уровень понимания темы со стороны самих же блогеров оставляет желать лучшего.