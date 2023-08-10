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В Минфине предложили ограничить выплаты инвесторам

В России могут на законодательном уровне ограничить затраты субъектов на выплаты инвесторам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо первого заместителя министра финансов РФ Леонида Горнина.

В Минфине предложили ограничить выплаты инвесторам
© ТАСС

Соответствующий документ он направил руководителям региональных министерств финансов. В нем сказано, что предлагается на законодательном уровне ограничить расходы регионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве, концессионным и лизинговым соглашениям. Порог ежегодных расходов субъектов на выплаты по таким обязательствам могут установить на уровне 20% от суммы их собственных доходов, как налоговых, так и неналоговых.

Как отмечает замминистра, из-за инвестиционной задолженности может увеличиться долговая нагрузка на региональные бюджеты. Необходимо подготовить отчеты о суммах обязательств субъектов перед бизнесом по концессиям, соглашениям о ГЧП и лизинговым договорам. Также в Минфине хотят установить потолок по размерам вознаграждений инвесторов за участие в государственных проектах. При этом оплата не должна превышать уровень ключевой ставки плюс 3%.

Ранее Министерство финансов сообщило, что Россия готова урегулировать ситуацию с «техническим» дефолтом по выплатам долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022». Несмотря на то, что задержка была вызвана неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, ряд инвесторов рассматривает задержку как намеренную со стороны Москвы.

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