В Минфине предложили ограничить выплаты инвесторам

В России могут на законодательном уровне ограничить затраты субъектов на выплаты инвесторам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо первого заместителя министра финансов РФ Леонида Горнина.

Соответствующий документ он направил руководителям региональных министерств финансов. В нем сказано, что предлагается на законодательном уровне ограничить расходы регионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве, концессионным и лизинговым соглашениям. Порог ежегодных расходов субъектов на выплаты по таким обязательствам могут установить на уровне 20% от суммы их собственных доходов, как налоговых, так и неналоговых.

Как отмечает замминистра, из-за инвестиционной задолженности может увеличиться долговая нагрузка на региональные бюджеты. Необходимо подготовить отчеты о суммах обязательств субъектов перед бизнесом по концессиям, соглашениям о ГЧП и лизинговым договорам. Также в Минфине хотят установить потолок по размерам вознаграждений инвесторов за участие в государственных проектах. При этом оплата не должна превышать уровень ключевой ставки плюс 3%.