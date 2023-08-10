Эксперты не исключили, что ключевая ставка в этом году станет двухзначной

Есть вероятность, что ключевая ставка в этом году продемонстрирует двухзначное число впервые с июня 2022 года. Такого мнения придерживаются эксперты, которые были опрошены «Известиями».

Они считают, что речь идет о повышении до 10-10,5% до конца года. Специалисты уверены в том, что это необходимо для сдерживания темпов роста цен.

В частности, по словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, риски смещены в сторону более слабого рубля, а также более высоких инфляции и ключевой ставки.

Некоторые эксперты считают, что довести ставку до двухзначного уровня целесообразно уже на ближайшем заседании, которое состоится 15 сентября. Они отмечают, что такая мера охладила бы валютных спекулянтов, играющих против рубля. Это будет влиять на снижение темпа роста цен, отмечают специалисты.

21 июля Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых.