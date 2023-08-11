Мишустин выразил надежду на рост нефтегазовых доходов

Правительство России надеется на дальнейший рост нефтегазовых поступлений в бюджет страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам, его слова приводит РИА Новости.

Глава кабмина подчеркнул, что по итогам прошлого месяца нефтегазовые доходы увеличились на 5 процентов в годовом выражении, при этом утвержденный бюджетным правилом показатель был превышен на 73 миллиарда рублей.

«Рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы», — добавил премьер.

Он также отметил, что для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста нужно учитывать все возможные риски и оперативно на них реагировать. Мишустин также напомнил о росте ненефтегазовых доходов почти на 20 процентов по итогам семи месяцев этого года.