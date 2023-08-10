РИА Новости: на Западе дали устное обещание не мешать российскому экспорту

Несколько западных стран дали Турции устные гарантии по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, но этого недостаточно для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре, участвующий в переговорах.

По словам собеседника агентства, Турция продолжает переговоры с некоторыми западными странами для возобновлении зерновой сделки. Источник РИА Новости заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в недавнем заявлении указал на важность конструктивных шагов Запада.

«В переговорах мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно. Тем более, когда речь идет о том, чтобы сначала возобновить работу механизма, а потом сделать процесс устойчивым», - подчеркнул источник.

Он добавил, что переговоры с западными странами также ведет руководство ООН под контролем генсека Антониу Гутерриша.

Собеседник РИА Новости допустил, что в ближайшее время России будут представлены новые предложения.

Срок действия зерновой сделки России и Украины истек 17 июля. В последний раз она продлевалась в мае - на два месяца.

Гарантами соглашения выступали Турция и ООН. Планировалось, что сделка будет продлеваться каждый 120 дней. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений. Он не должен был попадать под санкции, но ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок, подчеркивали в РФ.

17 июля в Кремле объявили, что действие зерновой сделки фактически прекратилось из-за невыполнения российских условий. 18 июля в МИД РФ уведомили все стороны сделки о выходе России из нее.