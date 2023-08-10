Минфин США продлил разрешение на оплату налогов в России

Минфин США продлил до 8 ноября 2023 года срок действия разрешения, позволяющего американцам уплачивать налоги в России. Лицензия опубликована на сайте ведомства.

В документе сказано, что физическим и юридическим лицам США разрешено уплачивать налоги, сборы или

импортные пошлины, а также получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты, необходимые для обеспечения их повседневной деятельности в РФ.

Срок действия новой лицензии - до 07:01 по московскому времени 8 ноября 2023 года. Она заменила аналогичный документ от 19 мая 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о приостановке некоторых положений налоговых договоров с ЕС, США и другими недружественными странами. Указ приостанавливает действие отдельных статей и пунктов в соглашениях об избежании двойного налогообложения, но не отменяет сами договоренности.

РБК писало, что зарубежным компаниям, получающим пассивный доход из России, договоры об избежании двойного налогообложения помогают значительно снизить налоговое бремя. Так, налог на дивиденды они могут платить по ставке в пять-десять процентов вместо 15, а на проценты по займам и роялти - по нулевой вместо 20-процентной. РБК отмечало, что отмена соглашений приведет к росту налоговой нагрузки для иностранных компаний, которые продолжают вести бизнес в России.