Экономисты назвали риски прекращения зерновой сделки для мира

Срыв зерновой сделки приведет к катастрофическим последствиям для планеты в целом, предположил главный экономист ВПП ООН Ариф Хусейн. Об этом пишет Financial Times.

По мнению Хусейна, полный отказ от зерновой сделки увеличит риски для продовольственной безопасности всей планеты.

Эксперт пояснил, что альтернативы для российского и украинского зерна в настоящее время нет.

Аналитики отметили, что завершение продуктовой сделки приведет к повышению цен на зерно на мировых рынках. Они добавили, что это компенсирует Москве издержки от санкций.

Напомним, что Россия приостановила участие в черноморской инициативе 17 июля. Российские официальные лица объяснили это тем, что требования Москвы, прописанные в соглашении, не были выполнены.