Минсельхоз России прокомментировал уровень продовольственной инфляции
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что Россию не коснётся рост продовольственной инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, мировые цены на зерно увеличиваются из-за ситуации в Черноморском регионе, но эта тенденция не коснётся России. «Цена на зерно сейчас несколько нестабильна, она увеличивается – с учетом ситуации в Черном море, с учетом того, что были прецеденты, когда были атаки на гражданские суда, и я думаю, что пока возможно, что цены на зерно будут расти», – объяснил Патрушев.
Он также добавил, что в ближайшей перспективе продовольственная инфляция в мире будет только увеличиваться, но «скорее всего только на европейском континенте». При этом Патрушев уточнил, что на территории России наблюдается незначительная инфляция, а у правительства есть инструменты для её сдерживания.
Ранее в Минсельхозе рассказали, что Россия безвозмездно поставит зерно в Африку.