Рост цен в США ускорился впервые за 13 месяцев

По итогам июля потребительские цены в США увеличились на 3,2 процента по сравнению с показателем июля прошлого года, Минтруд. Впервые за 13 месяцев рост цен ускорился по сравнению с прошлым месяцем — в июне годовая инфляция составляла три процента.

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Июльский показатель оказался лучше прогноза аналитиков. Минтруд объяснил ускорение инфляции в первую очередь ростом индекса цен на жилье — на него пришлось более 90 процентов всего роста индекса потребительских цен. Однако, как отмечает Financial Times, цены на жилье и арендная плата снижались в США в последние месяцы, но эта динамика пока не отразилась в данных по инфляции.