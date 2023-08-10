Стало известно, почему в Европе поднялась цена на газ

Биржевая цены на газ на европейском рынке постоянно меняется, рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Он добавил, что повышенная волатильность обусловлена опасениями участников рынка перед забастовкой рабочих на заводах в Австралии.

По словам аналитика, стоимость натурального газа на нидерландском хабе TTF снова поднялась. Он добавил, что с начала июня цена выросла с $350 до $480 за 1 тыс. куб. м.

По его оценке, это обусловлено рядом факторов. Прежде всего, жарой в Европе, которая в ряде стран держится с мая, а также профилактическими работами на месторождениях газа в Норвегии.

Сокращение предложения при стабильном спросе всегда приводит к масштабному росту цен, отметил эксперт. Он добавил, что этот тренд особенно актуален для лета, когда европейские государства быстрыми темпами пополняют подземные хранилища газа.

По его мнению, после окончания работ в Норвегии цена на газ снова начнет снижаться.