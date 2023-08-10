Германию предупредили о риске дефицита газа в стране

Германия может столкнуться с дефицитом газа до 2027 года, если не создаст новые хранилища и газопроводы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкой Ассоциации операторов газохранилищ.

«Германия продолжит сталкиваться с риском острой нехватки газа до начала 2027 года, если не добавит больше топливной инфраструктуры, чтобы сгладить потенциальную нагрузку от холодной погоды. Также для более быстрого обеспечения достаточного объема поставок необходимы дополнительные терминалы сжиженного природного газа, емкости для хранения и трубопроводные соединения», — говорится в тексте.

Глава ассоциации отметил, что в настоящее время хранилища страны заполнены на 90% от их суммарной вместимости. При этом в случае холодной зимы есть опасность, что до 2026/27 Германии придется столкнуться с нехваткой газа. Кроме того при негативном сценарии запасы энергоресурсов страны могут истощиться уже к концу января 2022 года.