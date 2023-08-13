Страны БРИКС изменят существующий порядок в мировой экономике и превратят объединение в аналог G7. Об этом пишет South China Morning Post.

«Инициированные БРИКС преобразования мировой экономической и финансовой систем набирают темп. Большее значение имеет не расширение БРИКС, а ее растущее влияние на мировую экономику и укрепление ее голоса в рамках Международного валютного фонда (МВФ)», — пишет журналист Энтони Роули в газете South China Morning Post.

О заинтересованности вступления в БРИКС заявили уже 40 стран мира. Пока есть разногласия между Китаем и Индией. Но объединение усиливает свою роль на мировой арене. Научный сотрудник неправительственной организации в США Atlantic Council Хун Трэн, мнение которого указано в статье, уверен, что БРИКС в будущем эволюционирует в «коллегу „Группы семи“ в мировых делах», что повлияет на международные отношения.

Ранее Вашингтон ошибочно недооценил роль БРИКС в мировой политике, а сейчас президент США Джо Байден обеспокоен возрастающим влиянием организации. В связи с этим западные СМИ используются для дискредитации БРИКС и распространения «изобличающих» статей. Об этом пишет издание Sri Lanka Guardian.

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