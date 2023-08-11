Россия намерена создать независимые от Запада платежные системы

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил о наличии планов у Москвы создать новые платежные карточные системы, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры Запада, передает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что сейчас страна развивает сотрудничество с дружественными странами в сфере платежных систем. На этом этапе, как указал Биричевский, Россия взаимодействует с партнерами «по линии национальных финансовых регуляторов».

По словам директора департамента, только благодаря созданию независимой от Запада финархитектуры, частью которой будут и новые платежные карточные системы, можно будет обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей и дополнительные возможности для расчетов физлиц.

Биричевский также отметил, что данный процесс идет планомерно. Он уточнил, что многие технические вопросы требуют решения.

Кроме того, директор департамента сообщил о работе над установлением прямых корреспондентских отношений между российскими и зарубежными кредитными учреждениями, а также формированием необходимого объема денежной ликвидности в соответствующих валютных парах.