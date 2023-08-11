МЭР заказало разработку макропрогноза для Союзного государства

Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) по заказу Минэкономразвития разработает первый социально-экономический макропрогноз Союзного государства России и Белоруссии. Контракт на сумму 12 миллионов рублей предполагает не только разработку методики составления прогноза, но и апробацию выработанных подходов на практике, сообщает РБК.

Соглашение о разработке макропрогноза Россия и Белоруссия призвал создать новую экономическую стратегию развития Союзного государства.

«Отечество у нас одно, хоть мы и живем в разных государствах», — заявил тогда он.

Целью плана по реализации соглашения в российском Минэкономики назвали «повышение обоснованности оперативных оценок и прогнозирования экономического развития Союзного государства, а также сближение макроэкономической политики России и Белоруссии».

Согласно контракту, к концу октября 2024 года исполнитель должен подготовить базовые параметры прогноза Союзного государства на среднесрочный период. До этого, на первом этапе работ, определят, какой набор информации от государств-членов необходим для разработки прогноза, как показатели социально-экономического развития двух стран сопоставляются друг с другом, а также структуру прогноза, процедуру его согласования и одобрения.