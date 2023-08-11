ЦБ намерен вернуть ставку в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5-6,5%

Банк России собирается вернуть ставку в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5-6,5% к 2026 году. Это следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, опубликованного на сайте регулятора.

Уточняется, что в базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9-8,3% годовых в 2023 году, 8,5-9,5% в 2024 году, 6,5-8,5% в 2025 году.

Согласно документу, к 2026 году ключевая ставка будет возвращена в долгосрочный нейтральный диапазон, который регулятор оценивает в 5,5-6,5% годовых.

Подчеркивается, что Центробанк не исключает повышения ставки в рисковом сценарии до 12,5–13,5%.

Также отмечается, что трансформация экономики России продолжится. Регулятор подчеркнул, что к 2026 году ВВП вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%.

Кроме того, Банк России считает, что рестрикции против РФ сохранятся на всем прогнозном горизонте (до 2026 года).

21 июля Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых.